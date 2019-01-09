AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2018 yılını, 31,6 milyar dolarlık dış satımla rekorla kapattı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici dış satımı da 2018'deki artışını sürdürdü. 2017 yılında 439 milyon dolarla rekora imza atılan çekici ihracatında geçen yıl yüzde 108 artışla 914 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.

Bu rakamla Türkiye, çekici ihracatında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Çekiciler, 2018 yılında otomotiv sektöründe en yüksek ihracat artışı sağlanan ürün grubu oldu.

- Almanya'ya dış satım, 2 yıl önceki sektör ihracatından bile fazla oldu

Geçen yıl çekici grubunda 49 ülkeye ihracat yapan Türkiye, en fazla çekiciyi AB ülkelerine gönderirken bu ülkelerin başında Almanya ve Fransa geldi.

Almanya'ya 2017'de 123,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2018'de yaklaşık yüzde 200 artışla 369,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'den yapılan çekici dış satımının üçte birinden fazlası bu ülkeye gerçekleştirildi. Almanya'ya dış satım, otomotiv sektörünün 2016'daki toplam ihracatı olan 318 milyon doların bile üzerine çıktı.

Fransa'ya yapılan dış satım ise bir önceki yıla göre yüzde 8,2 yükselişle 131,5 milyon dolara çıktı. Almanya ve Fransa'ya yapılan dış satım, toplam çekici ihracatının yarısından fazla oldu.

POLONYA'YA YÜZDE 241'LİK ARTIŞ

Geçen yıl Polonya'ya yapılan ihracat yüzde 241,8 artarak 37,4 milyon dolardan 127,8 milyon dolara, Çek Cumhuriyeti'ne ise yüzde 322 yükselerek 15,9 milyon dolara ulaştı.

İspanya geçen yıl Türkiye'den aldığı çekicilere 95,7 milyon, İtalya 79,9 milyon, bir önceki yıl hiç ihracat yapılmayan Slovakya ise 19,2 milyon dolar ödedi.

Çekici ihracatında ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKE 2017 (Milyon dolar) 2018 (Milyon dolar) Değişim % Almanya 123,5 369,8 199,4 Fransa 121,5 131,5 8,2 Polonya 37,4 127,8 241,7 İspanya 65,5 95,7 46 İtalya 45,3 79,9 76,3 Slovakya 0 19,2 - Macaristan 9,7 16,2 67 Çek Cumhuriyeti 3,76 15,87 322 Romanya 3,1 9,2 187 Irak 4,2 8,8 109

Çekici ürün grubunda son 10 yılın ihracat rakamları şöyle:

YIL Milyon Dolar 2009 78,8 2010 74,1 2011 148,9 2012 73,6 2013 79,6 2014 43,1 2015 53,6 2016 318 2017 439 2018 914

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