Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarparak 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına neden olan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta dün akşam asker eğlencesi yapan gruptan 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.Y'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan kısa süre önce asker eğlencesine katılmak için sokağa geldiğini, aracı park edip el frenini çektiğini ve aracı vitese takarak park ettiğini, sonrasında eğlenceye katıldığını, yaklaşık 10 dakika sonra minibüsün hareket ederek kalabalığın arasına daldığını söylediği öğrenildi.

M.Y'nin kalabalıktakilere çarptıktan sonra bir araca çarparak durabilen minibüsün başına gittiğinde aracın el frenini düşmüş halde gördüğünü, aracın 10 gün önce tamirden çıktığını, aracın el freninin düşmesinde bunun etkisi olabileceğini iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT Meclis'e sunuldu! 2023 EYT'liler kademeli gün ile nasıl emekli olacak?
GÜNDEM EYT'liler nasıl emekli olacak?
Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - En Son Haberler
GÜNDEM Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık
GÜNDEM "Kadını siyasetin öznesi yaptık"
Borçlanma ile EYT’den kimler yararlanacak, askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM EYT ile borçlanma şartları...
KISMI EMEKLİLİK EYT kapsamında mı? 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi, emekli olabilecek mi?
GÜNDEM 3600 gün ile kısmi emeklilik detayları
68 gündür kayıp Seda Nur için yeniden arama çalışması
GÜNDEM 68 gündür kayıp Seda Nur için yeniden arama çalışması
Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Denizli'de tarihi eser operasyonu: 2 tutuklama
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Habertürk'e konuştu
GÜNDEM Melek Mızrak Subaşı Habertürk'e konuştu
Tokat'ta taziye dönüşü devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Taziye dönüşünde kamyonet devrildi! 1 ölü, 3 yaralı
GENEL AF ÇIKACAK MI? 2023 Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? 7.yargı paketi maddeleri neler?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 7.yargı paketi maddeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.