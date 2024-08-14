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        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'de hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de hafriyat kamyonunda yangın

        Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:18
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        Çekmeköy'de hafriyat kamyonunda yangın
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        Alemdağ-Şile Yolu'nda Ümraniye istikametine ilerleyen Serhat Ö. idaresindeki hafriyat kamyonunun kupasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, kamyonda hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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