Çekmeköy'de kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti

AA

Alınan bilgiye göre, Nişantepe İlgaz Sokak'ta ikamet eden Serdar Bayır (36), akşam saatlerinde aynı sokakta oturan Recep F'nin evine gitti.

Bayır, oğluna uyuşturucu madde temin etmekle suçladığı Recep F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Recep F'nin 17 yaşındaki oğlu Muhammet F. ile yakını Nurettin Ş. de kavgaya karıştı. Taraflar birbirlerini darbederken evinin bahçesine kaçan Bayır, peşinden gelenleri engellemek için silahla havaya ateş açtı.

Olaydan bir süre sonra fenalaşan Serdar Bayır, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bayır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Serdar Bayır'ın vücudunda dış yaralanma izine rastlanmadığı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, Recep F. ile yakınları Nurettin Ş. ve Seymen Ş'yi gözaltına aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.