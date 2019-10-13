Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi ve civarında akşam saatlerinde bir gaz kokusu hissedildi. Dışarda yoğun bir kokunun hissedilmesi üzerine vatandaşlarda paniğe neden oldu.

KOKU İMHA EDİLEN MÜHİMMAT

Ancak kısa sürede kokunun esrarı çözüldü. Alemdağ Kışlası’nda bir kaç gündür bazı mühimmat imha ediliyordu. Bugün son gün olmasından dolayı, yoğun şekilde mühimmat imha edildi. Yaşanan bu yoğun mühimmat imhadan dolayı bu akşam saatlerinde kokunun fazla yayılmasına neden oldu. Yetkililer kokuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirttiler. Kokunun nedeni Askeri kışlada yoğun şekilde imha edilen mühimmat olduğunu söylediler.