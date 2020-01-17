Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerParaÇekte banka sorumluluğu 2 bin 225 liraya çıkarıldı

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 225 liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 30 liradan 2 bin 225 liraya yükseltti.

çek
AA

TCMB'nin, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 30 liradan 2 bin 225 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 2 bin 225 lira veya üzerinde ise 2 bin 225 lira, çek bedeli 2 bin 225 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 2 bin 225 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 225 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 2 bin 225 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 225 lirayı ödemekle yükümlüdür."

 Öte yandan yapılan değişiklikle, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.345 liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.345 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, değişiklikten önceki tebliğde 1.255 lira olarak belirlenmişti.

 Tebliğ 30 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hüseyin Aydın: Tarım sektörü önceliğimiz olmaya devam edecek
PARA'Önceliğimiz tarım olmaya devam edecek'
İş Bankası'ndan dev ihraç - Haberler
PARAİş Bankası'ndan dev ihraç
Kısa vadeli dış borç stoku Kasım'da arttı
PARAKısa vadeli dış borç stoku Kasım'da arttı
İş Bankası'ndan 750 milyon dolarlık eurobond ihracı
PARA750 milyon dolarlık eurobond ihracı
Merkez Bankası'ndan Takasbank'a 'teminat yönetimi' izni
PARATakasbank'a 'teminat yönetimi' izni
Fitch: Reel faizdeki düşüş Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratıyor
PARAFitch'ten 'faiz' değerlendirmesi
Merkez faiz kararını açıkladı
PARAMerkez Bankası faiz kararını açıkladı
2020'nin ilk Eurobond ihracına rekor talep
PARA2020'nin ilk Eurobond ihracına rekor talep
Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 214 milyon dolar oldu
PARAMerkez Bankası toplam rezervleri arttı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancıdan 299.2 milyon dolarlık satış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X