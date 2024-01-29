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        Haberler Dünya Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı

        Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı

        NATO üyesi Çekya'nın Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı. Satışın toplam bedeli 6,5 milyar dolar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:14
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        Çekya ABD'den 24 adet F-35 aldı
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        Bakan Vernochova ve Büyükelçi Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

        "Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

        Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor.

        Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.

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