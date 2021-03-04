Çekya, Çin'den Kovid-19 aşısı tedarik etmek istiyor

AA

Cumhurbaşkanı Zeman'ın Basın Sözcüsü Jiri Ovcacek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zeman'ın, Başbakan Andrej Babis'in talebi üzerine Çinli yetkililerle görüştüğünü belirtti.

Açıklamada Zeman'ın, Çekya'nın Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla Sinopharm aşısının tedariki konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den ricada bulunduğu, Çin tarafının da bu talebe olumlu yaklaştığı ifade edildi.

- AB onayı vurgusu

Öte yandan Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatny, mecliste yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin (AB) onay vermediği aşıların tedarik edilmenin bir anlamının olmadığını belirterek, ülkedeki sağlık sigortalarının bu tür aşıların bedelini karşılamayacağını söyledi.

Çekya Başbakanı Babis dün yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmasının AB kontenjanından Çekya ve Slovakya için ek olarak 100'er bin doz aşı göndereceğini, teslimatların gelecek hafta yapılacağını kaydetmişti.