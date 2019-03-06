SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen Michal Prasek hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Prasek'in arka bahçesinde iki aslan bulunuyordu ve aslanları tasmayla köyde gezdiriyordu.

Giriş: 06.03.2019 - 15:12 | Güncelleme:
- Getty Images

Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen bir kişi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Michal Prasek Çekya'nın doğusunda Zdechov köyündeki evinin bahçesindeki kafeslerde dokuz yaşında bir erkek aslan ve bir de dişi aslan besliyordu.

Prasek'in babası, oğlunun cesedini aslan kafesinde bulduğunu ve kafesin içeriden kitlenmiş olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ayrı kafeslerde tutulan aslanları vurarak öldürdü.

Polis sözcüsü yerel medyaya hayvanları öldürmelerinin "cesede ulaşabilmek için mutlaka gerekli olduğunu" söyledi.

34 yaşındaki Prasek erkek aslanı 2016 yılında, dişi aslanı da geçen yıl satın almış ve evinin arka bahçesinde yaptığı kafeslere koymuştu.

Prasek kafesler için imar izni olmadığı için yasadışı hayvan yetiştirme nedeniyle ceza almıştı.

Ancak Prasek yetkililerin evine girmesini engellediği için ihtilaf çıkmaza girmişti.

Aslanı tasmayla gezdirirken trafik kazası

Çekya'da uygun tesislerin olmaması ve hayvanlara zulüm yapıldığına yönelik kanıt olmadığı için yetkililer hayvanları Prasek'ten almayı başaramadı.

Prasek geçen yıl dişi aslanı tasmayla gezdirdiği bir gün hayvana bir bisikletli çarpınca yerel medyada gündeme oturmuştu.

Olay yerine gelen polis çarpışmayı trafik kazası olarak kayıtlara geçirdi.

Zdechov belediye başkanı Tomas Koçurek "Bugünkü olay bu uzun süredir devam eden sorunun çözülmesine yardımcı olur" dedi.

  • Hayvanat bahçesindeki dişi aslan üç yavrusunun babasını öldürdü
  • Hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
  • PETA: Şempanzeyi zorla sigaraya alıştırdılar
  • G. Afrika: Kaçak gergedan avcılarını aslanlar yedi

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Hollanda medyasında Ajax'ın Real Madrid zaferi: 'Cruyff'un ruhu Bernabeu'daydı'
Hollanda medyasında Ajax'ın Real Madrid zaferi: 'Cruyff'un ruhu Bernabeu'daydı'
Guardian: Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'nin aralarının açık olduğuna dair söylentiler artıyor
Guardian: Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'nin aralarının açık olduğuna dair söylentiler artıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta IŞİD bağlantısı iddiasıyla gözaltında tutulan çocuklara işkence yapılıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Irak'ta IŞİD bağlantısı iddiasıyla gözaltında tutulan çocuklara işkence yapılıyor
Kanada ve Yeni Zelanda'da radyolar taciz belgeselinden sonra Michael Jackson şarkıları çalmıyor
Kanada ve Yeni Zelanda'da radyolar taciz belgeselinden sonra Michael Jackson şarkıları çalmıyor
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X