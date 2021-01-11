Çekya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaÇekya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi - Haberler
ABONE OL

Çekya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Çekya'da ellerinde "Korona terörü", "Kovid şantajı" pankartları taşıyan binlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto etti. Çekya basınında yer alan haberlerde eski Cumhurbaşkanı Klaus'un da protestolara katıldığını aktarıldı

Çekya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi - Haberler
Çekya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi
0:00 / 0:00
AA

Çekya'da binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.

Çekya basınında yer alan habere göre, 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un da aralarında bulunduğu binlerce kişi, başkent Prag'da Kovid-19 tedbirlerine tepki gösterdi.

Ellerinde, "Korona terörü", "Kovid şantajı" gibi pankartlar taşıyan kalabalık, salgına karşı alınan önlemleri protesto etti.

Kalabalığa bir konuşma yapan Klaus, "Tek taraflı hükümet kararnameleri son bulmalı. Açık ve net bir şekilde, artık yeter demek istiyoruz. Hayatımıza zarar veren yasaklara ve kararnamelere yeter." ifadelerini kullandı.

Çekya'da geçen hafta, akşam saat 09.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı, kamuya açık alanda sadece iki kişinin bir araya gelebilmesi, dükkanların kapatılması gibi yasakları kapsayan önlemler hükümet tarafından uzatılmıştı.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 8 bin 406 vaka görüldü.

Bugüne kadar toplam 831 bin 165 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 artarak 13 bin 115'e ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BAE'den Türkiye açıklaması: İlişkilerin normalleşmesini istiyoruz
DÜNYABAE'den 'Türkiye ile normalleşme' mesajı
Mike Pence'in 'Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi
DÜNYAPence'in 'yemin törenine katılacağı' iddia edildi
Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi
DÜNYATrump destekçilerini şoke eden anons!
Kazakistan'da seçime katılım oranı açıklandı - Haberler
DÜNYAKazakistan'da seçime katılım oranı açıklandı
FETÖ üyelerinden Yunanistan'a sığınma talebi - Haberler
DÜNYAFETÖ üyelerinden Yunanistan'a sığınma talebi
Almanya'da acı tablo! defin işlemleri yetiştirilemiyor - Haberler
DÜNYAAlmanya'da acı tablo! defin işlemleri ...
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı! - Haberler
DÜNYAABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı!
SON DAKİKA: İngiltere'den Çin'e ağır suçlama: Covid-19 çalışmalarını... - Haberler
DÜNYAİngiliz basınından Çin'e koronavirüs suçlaması!
SON DAKİKA: Papa'nın kişisel doktoru koronavirüsten öldü! - Haberler
DÜNYAPapa'nın kişisel doktoru koronadan öldü!
Son dakika: FLAŞ İDDİA! ABD'nin mevcut başkanı Trump'ın sosyal medya devlerine karşı savaş başlatacak!
DÜNYAFlaş iddia: Trump sosyal medya devlerine savaş ...