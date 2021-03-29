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Çekya'nın en zengin insanı 56 yaşındaki milyarder Petr Kellner, Alaska'daki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Kellner'in sahip olduğu finans şirketi PPF'nin açıklamasına göre helikopter kazasında beş kişi hayatını kaybetti. Kellner, Çekya'daki komünizm sonrası dönemin en çok öne çıkan iş insanlarından biriydi. Forbes'a göre, Kellner'ın serveti 17.5 milyar dolar değerindeydi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Kellner'in ailesine taziyelerini sundu. Babis, Twitter'dan "İnanılmaz bir trajedi. Çok üzgünüm" dedi.