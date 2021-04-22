Çekya geri adım atmıyor 0:00 / 0:00

AA

Kulhanek, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Çekya diplomatları hakkında aldığı sınırı dışı etme kararını bugün öğlene kadar değiştirmesi için Rusya'ya vakit tanıdıklarını ama bu isteğin yerine getirilmediğini kaydetti.

Çekya'nın Moskova'da halihazırda 5, Rusya'nın ise Prag'da 27 diplomatının görev yaptığına dikkat çeken Kulhanek, "Prag'da görev yapan Rus diplomatların sayısını Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitleyeceğiz." diye konuştu.

Kulhanek, Çekya'nın almış olduğu bu kararın hemen yürürlüğe gireceğini ve Rus tarafının Mayıs sonuna kadar Prag'da görevli diplomatlarının büyük kısmını geri çekmesi gerektiğini ifade etti.

Çekya'nın Rusya ile dengeli diplomatik ilişki kurmak istediğini ve diplomat sayıları hakkında görüşmeye açık olduğunu da belirten Bakan Kulhanek ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

ÇEKYA VE RUSYA ARASINDA DİPLOMAT KRİZİ

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya'da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın aldığı karar nedeniyle Çekya'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinin çalışamaz hale geldiğini belirtmiş, "Eğer Rusya bu çağrıyı kabul etmezse, Çekya Dışişleri Bakanlığı da Prag'daki Rus diplomatların sayısını Moskova'daki Çekya Büyükelçiliğinin halihazırdaki sayısına eşitleyecek." diye konuşmuştu.