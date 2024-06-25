Ivan Hasek, Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Vaclav Cerny ile katıldı.

Türkiye maçı öncesinde takımına güvendiğini belirten Hasek, "Henüz turnuvada forma giymemiş oyuncularımız var, onlar için de kazanmak istiyoruz ki daha fazla maça çıkalım. Onların da oynamak için daha fazla şansı olsun. Ekibime güveniyorum. Tüm ekip tek bir vücut olarak sahaya çıkacağız. Son 16 turuna çıkmak, herkesi mutlu etmek istiyoruz. Taraftarımızı hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Onların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağını düşünüyoruz. Ama büyük oranla kendimize odaklanmış durumdayız. Rakibi analiz ediyoruz, video izliyoruz ama kendimize odaklandık. Gruptan çıkmak için buraya geldik. Başarıyı böyle tanımlarız. Bunu boş yere söylemedik. Gruptan çıkamazsak başarısızlık olur." ifadelerini kullandı.

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Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasek, "Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Yarınki atmosfere hazır mısınız?" sorusuna, "Oyuncularımın çoğu bu tecrübeye sahip. Türkiye'de de oynamıştık. Atmosferi biliyoruz, böyle atmosferler oyuncularımın hoşuna bile gidiyor. En başında beri bütün maçlarda güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız da bizi destekleyecek. Azınlık olabilir ama biz yine onları duyacağız." cevabını verdi.

Hasek, EURO 2008 ve EURO 2016'da Çekya'nın Türkiye'ye mağlup olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu maç, bu Avrupa Şampiyonası'nda bambaşka bir maç. Tabii ki gruptan çıkmak, mutlu olmak istiyoruz. Geçmişe odaklanmanın anlamı yok. Bu kadro şu an eve dönmeyi istemiyor. Türkiye'nin burada zayıf ya da güçlü yanlarını konuşarak elimizi çok fazla açık etmek istemiyorum ama Türkiye'nin müthiş kulüplerde oynayan oyuncuları var. İtalyan bir teknik direktörleri var. Taktik ve disiplin açısından çok önemli bir ekip. Kaliteli genç oyuncuları var. Bir gün büyük yıldız olacaklardır. Bugün bile kaliteleri yüksek. Türkiye'nin Portekiz maçından çok Gürcistan'a yakın bir kadro ile sahada olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ivan Hasek, Hakan Çalhanoğlu hakkında gelen bir soruyu, "Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin dinamosu. Oyunu kuran, oyuna ritmini veren oyuncu. Kontraya mı çıkılacak yoksa oyunu sakinleştirecekler mi buna karar veren bir oyuncu. Son derece kaliteli." şeklinde yanıtladı. REKLAM Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler hakkında ise şöyle konuştu: "Arda Güler şampiyonadaki en yetenekli, en genç oyunculardan biri. Real Madrid'de de goller atıyor. O yaşta o seviyelere gelmek inanılmaz. Sağ tarafta oynuyor ama sol ayağı da çok kuvvetli. Ona boş alan bırakmak istemiyoruz. Boş alan bırakırsak gol atma ihtimali olan tehlikeli bir futbolcu." Hasek, Çek takımının yıldız futbolcusu Patrik Schick'in sakatlığı bulunduğunu belirterek, "Schick, kilit bir oyuncu, Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri. Fizyoterapist ve doktorlarla çalışıyor. Antrenmana çıkmadı. Durumuna yarın bakacağız ve karar vereceğiz. Oynamazsa da yerine oynayacak kaliteli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.