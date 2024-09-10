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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Çekya U20 - Türkiye U20: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Çekya U20 - Türkiye U20: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye U20 Milli Futbol Takımı, Elit Ligi 2'nci maçında deplasmanda Çekya U20 ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:28
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        U20 Milli Takımı, Çekya ile berabere
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        Elit Ligi'nde normal sezonun 2'nci maçında Çekya U20 ile Türkiye U20 karşı karşıya geldi. Çekya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarısında da gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar 2 puana yükselirken; Çekya ise ilk puanını aldı.

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