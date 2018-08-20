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Çekyatta cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı

İzmir'de çekyatın içinde bataniyeye sarılı cesedi bulunan 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un gözaltına alınan kızı tutuklandı. Annesi öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Hatice A.'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandığı öğrenildi

20.08.2018 - 14:22 | Güncelleme:

İzmir'de çekyatın içinde bataniyeye sarılı cesedi bulunan 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un gözaltına alınan kızı çelişkili ifadeleri üzerine tutuklandı.

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre dün gece saat 01.00 sıralarında 43 yaşındaki Hatice A. Anafartalar Mahallesi'ndekii evin balkonuna çıkarak "Annem ölmüş ben 3 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağırmaya başladı. Hatice A.'nın feryatları üzerine, çevredekiler durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. İhbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eve geldiğinde 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılarak çekyatın altına konulmuş cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme ekipleri Bulut'un evinde çalışma yaptı. Bulut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bulut'un 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen kızı Hatice A.'yı gözaltına aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİNCE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Hatice A. ifadesinde, annesini en son 16 Ağustos Perşembe sabahı saat 07.30 sıralarında işe giderken gördüğünü, akşam geldiğinde ise evde olmadığını, bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak bildirdiğini söyledi. 3 gün boyunca işe gelip gittiğini ve dün akşam saatlerinde eve geldiğinde yoğun koku duyunca çekyatı kaldırdığını anlatan Hatice A., annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını ifade etti.

KAYIP BAŞVURUSU YAPMAMIŞ

Yapılan araştırmada Hatice A.'nın annesinin kayıp olduğuna dair herhangi bir başvuruda bulunamadığı ve teyzesi Ü.Ç.'ye ise dün haber verdiği ortaya çıktı. Ayrıca balkona çıkarak "Annem ölmüş, ben 3 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağıran Hatice A.'nın ifadesinde, balkonda yattığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Hatice A.'nın verdiği çelişkili ifadeler üzerine çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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