SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Celal Köse
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Celal Köse kimdir? AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse mi olacak?

Celal Köse, Ak Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan siyasetçi oldu. Celal Köse, şu anda AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Celal Köse'nin hayatına dair detaylar

26.11.2018 - 21:46 | Güncelleme:

Celal Köse kimdir? AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse mi olacak? soruları yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. Kulislerde Yozgat Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşulan Celal Köse'nin hayatına dair detaylar haberimizde.

CELAL KÖSE KİMDİR?

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezimi vererek mezun oldu. İş hayatımda inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. Ak Parti'nin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002’de Genel Merkezimiz tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteği ile görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk İl Başkanlığı atamasıyla Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütmekte. Evli ve 2 çocuk babası.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X