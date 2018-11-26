Celal Köse kimdir? AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse mi olacak? soruları yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. Kulislerde Yozgat Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşulan Celal Köse'nin hayatına dair detaylar haberimizde.

CELAL KÖSE KİMDİR?

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezimi vererek mezun oldu. İş hayatımda inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. Ak Parti'nin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002’de Genel Merkezimiz tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteği ile görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk İl Başkanlığı atamasıyla Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütmekte. Evli ve 2 çocuk babası.

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