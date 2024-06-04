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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çelebi Havacılık Endonezya pazarına girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Çelebi Havacılık Endonezya pazarına girdi

        Yer hizmetleri, kargo, depolama ve genel havacılık alanlarında faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, Endonezya pazarına giriş yaptı. Firma, gerçekleştirdiği satın alma ile Endonezya'da 26 havalimanında faaliyet gösterecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelebi Havacılık Grup CEO'su Dave Dorner, "Bu yatırım, küresel genişleme stratejimizde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve Endonezya pazarının gelişimine olan inancımızın altını çiziyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:27
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        Endonezya’da havalimanlarında yer hizmeti veren Prathita Titiannusantara (PTN) şirketini satın alan Çelebi Havacılık, Endonezya'daki 26 havalimanında yer hizmetleri, genel havacılık ve diğer özel hizmetlerde faaliyet gösterecek.

        Şirketin Endonezya pazarına girişi, Çelebi Hava Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu, Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, Çelebi Havacılık Grup CEO'su Dave Dorner, Çelebi Havacılık Hindistan & Güneydoğu Asya Başkanı Murali Ramachandran, Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan ve Endonezya Bakanlıklarından temsilcilerin katılımıyla 30 Mayıs'ta Cakarta'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

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        Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Endonezya, stratejik konumu, hızla büyüyen ekonomisi ve zengin kültürel çeşitliliğiyle havacılık sektöründe önemli bir gelecek vaat ediyor. Endonezya hükümetinin vizyonuyla uyumlu bir şekilde, ülkenin havacılık ortamını şekillendirmede, ekonomik ilerlemesini desteklemede ve bu yolculukta güvenilir bir ortak olarak kendimizi kanıtlamaya istekliyiz."

        "YATIRIMLARIMIZ UZUN VAADELİ TAAHHÜTLER"

        Çelebioğlu ayrıca bu yatırımın önemini vurgulayarak, "Çelebi olarak yeni bir ülkeye yatırım yapmaya karar verdiğimizde, büyüme potansiyelini, yabancı yatırımcılara olan yaklaşımını ve kültürel uyumunu dikkatlice değerlendiririz. Yatırımlarımızı uzun vadeli taahhütler olarak görüyoruz, ev sahibi ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma yollarını ararken, politikaları ve hedefleriyle de uyum sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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        Çelebi Havacılık Grup CEO'su Dave Dorner, ise şirketin küresel genişlemesine ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurgulayarak "Çelebi Havacılık, Türkiye'nin öncü özel yer hizmetleri sağlayıcısı olarak kurulduğu 1958 yılından bu yana uzun bir yol kat etti. Endonezya'daki yolculuğumuz hikâyemizde heyecan verici başka bir bölümü işaret ediyor. Çelebi Havacılık’ın en yüksek seviyede emniyet ve mükemmel hizmet odaklı mirasını yanımızda taşıyoruz ve Endonezya'nın havacılık sektöründe olumlu bir etki yaratmak için sabırsızlanıyoruz. Teknoloji ve yeniliği benimsemek, gelişen ihtiyaçları karşılarken çevresel ayak izimizi azaltmamıza da olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

        Çelebi Havacılık Hindistan & Güneydoğu Asya Başkanı Murali Ramachandran, bu genişlemenin bölgesel önemini belirterek "Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük havacılık pazarına sahip ve bu da bu bölgeyi hem yolcu hem de kargo hareketi için önemli bir alan haline getiriyor. Bu dinamik pazara girişimiz, havacılık altyapısına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma taahhüdümüzü vurguluyor." dedi.

        Endonezya Cumhuriyeti Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Salahuddin Uno, Çelebi Havacılık'ın Endonezya'daki stratejik yatırımının önemine video mesaj aracılığıyla dikkat çekti: “Türkiye ve Endonezya, bugün karşı karşıya olduğumuz ve gelecek nesillerimize devredeceğimiz dünyada çok önemli bir role sahip. İki ülke de küresel ticaretin %50'sinden fazlasının gerçekleştiği Malakka Boğazı ile Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun Batı'ya açılan tarihi köprüsü olan İstanbul Boğazı gibi önemli kavşakların üzerinde yer alıyor. Ülkelerimizin birlikte yakın bir şekilde çalışması önemli. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Ticaret ve turizm yoluyla. Bu da kültürlerarası alışverişimizi geliştiriyor. Dolayısıyla Çelebi Havacılık'ın bu yatırımı, Endonezya'nın turizm, ticaret ya da e-ticaret alanlarında bölgesinde küresel bir merkez haline gelme çabası açısından hayati önem taşıyan stratejik bir hamledir. Her ikimizin de birbirimizin kültüründen öğreneceklerimiz olduğuna inanıyoruz. Bu dostluğumuzu pekiştirecek ilk adımlardan biridir.” dedi.

        Endonezya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Birliği Başkanı Mokhammad Khusnu, havacılık sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemini vurgulayarak, “Havacılık endüstrisinin ekonomik kalkınmanın önemli bir ayağı olduğu, ticareti, turizmi ve ülkeler arasındaki bağlantıyı kolaylaştırdığı biliniyor. Çelebi Havacılık'ın Endonezya'daki varlığının ülkenin hava taşımacılığı sektörüne olan kamusal güveninin artmasına daha fazla katkıda bulunacağını umuyoruz. Ayrıca Endonezya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Çelebi Havacılık'ın uzmanlığı ve deneyimi ile bu ortaklığın sadece halka daha iyi hizmet sunma taahhüdümüzü değil, aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün emniyet ve güvenlik standartlarına daha iyi uyulmasının da desteklemesini diliyor.” dedi.

        Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Gelecek yıl, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu ilişkiler yalnızca 75 yıllık gibi görünse de aslında köklü bir geçmişe dayanıyor. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sultanları Endonezya'daydı. Çelebi Havacılık, uzun yıllardır tanınan bir markadır. Türkiye'deki havalimanlarını kullanan herkes Çelebi Havacılık'ı görmüştür. Şimdi Çelebi Havacılık'ın diğer ülkelerde de faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Çelebi Havacılık'ın deneyimi, teknolojisi ve bilgi birikiminin Endonezya'ya önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.

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