Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Çelik İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulu yapıldı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde ÇİB Başkanı olan Adnan Aslan tek liste olarak girdiği seçimde yeniden başkan olarak seçildi.

Çelik İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulu yapıldı
AA

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, bir önceki dönemde ÇİB Başkanı olan Adnan Aslan tek liste olarak girdiği seçimde yeniden başkan olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Aslan, seçim dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Sektörümüzü ileriye taşıyacak projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik sektörünün Türkiye için büyük önem taşıdığını aktaran Aslan, "İhracatımızı daha da yukarılara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçim sonucunun tüm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 yılda 30 milyar TL atık kazanıldı
İŞ-YAŞAM 5 yılda 30 milyar TL atık kazanıldı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 6 puan yükseldi
İŞ-YAŞAM Yıl sonu enflasyon beklentisi 6 puan yükseldi
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları nedir? Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı alacak!
Dr Pepper'a Türk CEO geliyor
İŞ-YAŞAM Dr Pepper'a Türk CEO geliyor
Son dakika: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 53,9 oldu
İŞ-YAŞAM İhracat ikliminde iyileşme sürdü
İhracatta beklenti arttı, ithalatta azaldı
İŞ-YAŞAM İhracatta beklenti arttı, ithalatta azaldı
Bisse'den Tokat'a 100 milyon TL'lik fabrika
İŞ-YAŞAM Bisse'den Tokat'a 100 milyon TL'lik fabrika
Tarım Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişti
İŞ-YAŞAM Tarım Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişti
Son dakika: Vergi ve Ekonomi Paketi yasa teklifi kabul edildi
İŞ-YAŞAM Vergi ve Ekonomi Paketi yasa teklifi kabul edildi
Bakan Kurum açıkladı! Atık toplayıcıları için düzenleme geliyor - Haberler
İŞ-YAŞAM Atık toplayıcıları için düzenleme geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.