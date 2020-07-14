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Çelik: Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nin siyasi ayağı'nı aynı cümleyi kullanıyorsa...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim ki Cumhurbaşkanımızla “Fetö’nün siyasi ayağı”nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin. Bunu yapan, FETÖ’yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur"

Ömer Çelik

Sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim ki Cumhurbaşkanımızla “Fetö’nün siyasi ayağı”nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin. Bunu yapan, FETÖ’yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur" ifadelerini kullandı.

Çelik ifadelerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'YE MAZERET ÜRETME MERKEZİ"

Kendilerine Fetö’cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ’nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar. Bu yaklaşıma kim sahipse FETÖ’ye mazeret üretme merkezi haline gelmiştir.

FETÖ’cüler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ederken, FETÖ’cülerin kullandığı tankların kendilerine neden güvenli geçiş koridoru oluşturduğu ile yüzleşsinler.

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