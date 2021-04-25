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Çelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık ihracat

Çelik sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "2021 sonu ihracat hedefimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak, değerde ise yüzde 15 yükselişle 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik" dedi

Çelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık ihracat
AA

Çelik İhracatçıları Birliğinden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, çelik sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı aralıksız sürdürüyor.

Sektörün ihracatı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,9 artarak 5,1 milyon tona çıktı. Değerde ise yüzde 22,5 yükselerek 3,8 milyar dolara ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan bölgeler AB, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu olarak sıralanırken, söz konusu bölgelere yapılan ihracat sektörün dış satımının yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geldi.

İlk çeyrekte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak oldu.

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, sektör olarak son yıllarda alternatif pazarlar olarak nitelendirdikleri Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki ülkelere olan ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını bildirdi.

Söz konusu ülkelerin, artan çelik ihtiyaçları sebebiyle birçok çelik ürünü için potansiyel taşıdığını aktaran Aslan, "2021 yıl sonu ihracat hedefimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak, değerde ise yüzde 15 yükselişle 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Aslan, sektör için kritik öneme sahip olan AB korunma önleminin normal şartlarda haziranda sona ereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak AB, önlemin devamına gerek olup olmadığına karar vermek için yeni bir gözden geçirme soruşturması yürütüyor. Biz bu konuda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurallarının her iki taraf için de çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple AKÇT temas grubunun çalıştırılması için girişimlerde bulunuyoruz. AB ve Türkiye çelik sektörlerinin bir araya gelmesi ve iletişimin artması iki tarafın da yararına olacaktır. Türk çelik sektörünü hedef alan ve etkileyen haksız önlemlere yönelik ÇİB olarak çalışmalarımızı Bakanlığımızın koordinasyonu ve yönlendirmeleri ile sürdürüyoruz."

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