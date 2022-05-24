Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki 0:00 / 0:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığığı açıklamalara yanıt verdi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 24, 2022

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

"SİYASET BİÇİMİ DEĞİL İFTİRA KAMPANYASI"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY ÜRETMEMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.

"MİLLETİMİZ KİMLERİN KAÇTIĞINI GÖRMÜŞTÜR"

Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

"GEÇMİŞTE ÖRNEKLERİ GÖRÜLEN VESAYET ARAYIŞI"

Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

"BAŞKALARININ DEDİKLERİNİN KÖTÜ BİR TERCÜMESİ"

Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.

"NEFRET YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.

"SİYASET VE HUKUK TEMELİNDE CEVAP VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz."