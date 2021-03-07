Çelik üreticileri kamudan sektörün daha fazla korunmasını istiyor

AA

Türk çelik üreticileri, salgın döneminin etkisiyle ihracatı zorlaşan ve üretimi daralan çelik sektörünün, kamu tarafından daha fazla korunmasını istiyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün 2021'i geçen yıldan daha iyi geçirmesini beklediklerini söyledi.

Bütün ülkelerin, çelik sektörünü stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirten Yayan, bunun için de sektörü çok ciddi şekilde koruduklarını vurguladı. Yayan, "6 yıl önce Avrupa Çelik Günü dolayısıyla katıldığım bir toplantıda, Sanayiden Sorumlu Komisyon Üyesi Antonio Tajani, 'Çelik sektörünü stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bu sektörü sonuna kadar koruyacağız.' demişti. Sonraki yıllarda koruma tedbirleriyle damping, telafi edici işlem belgesi soruşturmalarıyla getirdikleri tarife dışı engellerle sektörlerini koruduklarını gördük. Çelik sektörünün güçlü olması, çelik tüketicisi sektörlerin de güçlü olmasını sağlar."değerlendirmesinde bulundu.

- "Çelik sektörü zayıflarsa ilk zararı kullanıcı sektörler görür"

​​​​​​​Yayan, Türkiye’de çelik kullanıcısı sektörlerin, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden ve ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamında, sıfır gümrükle ithalat yaptıklarını, buna rağmen geri kalan yüzde 5’lik bölüm için de vergilerin sıfırlanmasını istediklerini anlattı. "İhracatta rekabette güçlük çekiyoruz" ifadelerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını savunan Yayan, "Aslında ihracatı gerekçe gösterip, söz konusu ithal ürünleri yurt içine vermek istiyorlar. Bu durumun tümüyle dışa bağımlı bir yapı oluşturacağını görmek istemiyorlar." dedi.

Türkiye'de çelik sektörü zayıflarsa bundan ilk zarar görenin kullanıcı sektörler olacağını ileri süren Yayan, şunları kaydetti:

"İskenderun demir çelik tesislerindeki sendika, 2013'te greve gitti. Bu kararın açıklandığının ertesi günü fiyatlar 80 dolar arttı. Bir gecede sadece İskenderun üretim yapmıyor diye fiyatlar arttı. Kardemir ray üretmiyorken, tonu 1250 dolardan ray ithal ediyorduk. Kardemir üretmeye başlayınca, bu fiyat 650 dolara düştü. Çünkü yurt içinde bir üretici var. Bazen yurt içindeki üreticiyi ekonomik açıdan sarsmak bazen de rekabet şartları sebebiyle fiyatlar yarı yarıya düşebiliyor. Türkiye çelik sektörünün varlığını ve gelişmesini sürdürmesi en çok çelik kullanıcısı sektörlerin yararınadır."

Yayan, çelik sektörü olarak, "bazı kuruluşların bu durumu ve 2020'deki yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret açığı gerçeğini göz ardı edip, kısa vadeli bir bakışla, sürekli bir şekilde sıfır gümrük vergisi beklentisini gündeme getirmelerini, dünya çelik sektöründeki korumacı yaklaşımları dikkate almayan, sorunlu bir üslup olarak değerlendirdiklerini" söyledi.

Kovid-19 sürecinde daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yayan, Türk çelik sektörünün, dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmak için kamudan daha fazla korunma istediklerini kaydetti.