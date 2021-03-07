Çelik üreticileri kamudan sektörün daha fazla korunmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Çelik üreticileri kamudan sektörün daha fazla korunmasını istiyor

Türk çelik üreticileri, salgın döneminin etkisiyle ihracatı zorlaşan ve üretimi daralan çelik sektörünün, kamu tarafından daha fazla korunmasını istiyor.

Çelik üreticileri kamudan sektörün daha fazla korunmasını istiyor
AA

Türk çelik üreticileri, salgın döneminin etkisiyle ihracatı zorlaşan ve üretimi daralan çelik sektörünün, kamu tarafından daha fazla korunmasını istiyor. 

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün 2021'i geçen yıldan daha iyi geçirmesini beklediklerini söyledi.

Bütün ülkelerin, çelik sektörünü stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirten Yayan, bunun için de sektörü çok ciddi şekilde koruduklarını vurguladı. Yayan, "6 yıl önce Avrupa Çelik Günü dolayısıyla katıldığım bir toplantıda, Sanayiden Sorumlu Komisyon Üyesi Antonio Tajani, 'Çelik sektörünü stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bu sektörü sonuna kadar koruyacağız.' demişti. Sonraki yıllarda koruma tedbirleriyle damping, telafi edici işlem belgesi soruşturmalarıyla getirdikleri tarife dışı engellerle sektörlerini koruduklarını gördük. Çelik sektörünün güçlü olması, çelik tüketicisi sektörlerin de güçlü olmasını sağlar."değerlendirmesinde bulundu.

- "Çelik sektörü zayıflarsa ilk zararı kullanıcı sektörler görür"

​​​​​​​Yayan, Türkiye’de çelik kullanıcısı sektörlerin, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden ve ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamında, sıfır gümrükle ithalat yaptıklarını, buna rağmen geri kalan yüzde 5’lik bölüm için de vergilerin sıfırlanmasını istediklerini anlattı. "İhracatta rekabette güçlük çekiyoruz" ifadelerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını savunan Yayan, "Aslında ihracatı gerekçe gösterip, söz konusu ithal ürünleri yurt içine vermek istiyorlar. Bu durumun tümüyle dışa bağımlı bir yapı oluşturacağını görmek istemiyorlar." dedi.

Türkiye'de çelik sektörü zayıflarsa bundan ilk zarar görenin kullanıcı sektörler olacağını ileri süren Yayan, şunları kaydetti:

"İskenderun demir çelik tesislerindeki sendika, 2013'te greve gitti. Bu kararın açıklandığının ertesi günü fiyatlar 80 dolar arttı. Bir gecede sadece İskenderun üretim yapmıyor diye fiyatlar arttı. Kardemir ray üretmiyorken, tonu 1250 dolardan ray ithal ediyorduk. Kardemir üretmeye başlayınca, bu fiyat 650 dolara düştü. Çünkü yurt içinde bir üretici var. Bazen yurt içindeki üreticiyi ekonomik açıdan sarsmak bazen de rekabet şartları sebebiyle fiyatlar yarı yarıya düşebiliyor. Türkiye çelik sektörünün varlığını ve gelişmesini sürdürmesi en çok çelik kullanıcısı sektörlerin yararınadır."

Yayan, çelik sektörü olarak, "bazı kuruluşların bu durumu ve 2020'deki yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret açığı gerçeğini göz ardı edip, kısa vadeli bir bakışla, sürekli bir şekilde sıfır gümrük vergisi beklentisini gündeme getirmelerini, dünya çelik sektöründeki korumacı yaklaşımları dikkate almayan, sorunlu bir üslup olarak değerlendirdiklerini" söyledi.

Kovid-19 sürecinde daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yayan, Türk çelik sektörünün, dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmak için kamudan daha fazla korunma istediklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı