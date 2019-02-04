Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Pazar Akşamı Futbol isimli programda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yaptığı ifade eden Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Kaleye çok kesin değil ama büyük ihtimalle yeni bir transfer yapılacak."
"Sağ bek transferi olacağını düşünmüyorum."
"Seneye bütün odak lig şampiyonluğu. 'Şampiyon olabilmek için her şeyi yapacağız' diyorlar."
"Dolayısıyla da bir stoper, bir sol bek, bir 8 numara daha alınabilir. Stefan Johansen olabilir bu. Devre arasında Fulham bırakmadı, yazın olabilir bu."
"Slimani kağıt üstünde iyi transfer. Sana santrfor lazımdı."
"Geri kalan oyuncularda başkanın söyledikleri şu: '24-30 yaşında futbolcular ve potansiyeli olan oyuncuları transfer etmek istiyoruz.'"
"Zajc 24 yaşında. Bunu scout etmişler. Olma ihtimali var, olamamış; ama olma ihtimali var. Kim gibi Reyes gibi, Benzia gibi, Frey gibi..."
"Bu mantık Comolli'de ve Ali Koç'ta ne yazık ki hala var. Bu mantık rezil de edebilir vezir de..."
"Ersun Yanal'da da şöyle bir mantık var. Tolgay Arslan, Serdar Aziz... Alın kardeşim. Büyük takım görmüşler. Beğenilmemiş bir durum yok, kültür uyuşmazlığı var. Net oyuncu."
"Ön tarafa Talisca ya da Giuliano tarzı skorer oyuncu olabilir. Ben olsam Talisca için her şeyi yapardım. Bugün Fenerbahçe'nin parayla alıp, daha üstüne satabileceği bir futbolcu yok."
"Ferdi Kadıoğlu, 3 teknik direktör tarafından oynatılmadı. Berke'yi bilmiyorum."
"Barış, Malatya'da da oynayamıyor. Ben bu zihniyetin olmaması gerektiğini düşünüyorum."
"Terraneo; Kjaer, Josef De Souza, Nani'yi aldı. 'Hepsinden kâr ettik' dedi."
"Galatasaray, Luyindama'yı 8 milyon Euro'ya aldı. İyi stoper para ediyor."
"Kjaer, Josef ve Nani hepsi olmuş oyuncular. Fenerbahçe'nin sezon sonunda tartışılmaz oyuncular alması lazım."
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