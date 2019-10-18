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HaberlerMüzikCelil Nalçakan sahne performansıyla tam not aldı - Magazin haberleri

Celil Nalçakan sahne performansıyla tam not aldı

Oyuncu Celil Nalçakan, “Elvedalıeyvallahlışarkılar” konseptiyle önceki akşam Nişantaşı’nda sahne aldı. Celil Nalçakan’ı dinlemeye sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Boran ile katılırken güzel sunucu ve manken Özlem Yıldız da oyuncuyu yalnız bırakmadı

Celil Nalçakan

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Celil Nalçakan, “Elvedalıeyvallahlışarkılar” konseptiyle önceki akşam Nişantaşı’nda sahne aldı. Başarılı oyuncu seslendirdiği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Oyuncuyu dinlemeye gelen şarkıcı Hakan Altun, sahneye çıkarak yeni ve eski şarkılarını dinleyenlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Celil Nalçakan’ı dinlemeye sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Boran ile katılırken güzel sunucu ve manken Özlem Yıldız da oyuncuyu yalnız bırakmadı.

 

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