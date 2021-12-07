Günde 12 saat çalışacak yardımcı arıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Oyuncu Celil Nalçakan (43), aradığı yardımcıyı bulabilmek için harekete geçti. Fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı.

HAFTADA 6 GÜN, GÜNDE 12 SAAT!

Kriterlerini de sıralayan ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak, sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 TL'dir." açıklamasını yaptı.

'AŞK' AÇIKLAMASI

Öte yandan Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür'le yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Ünlü isim, iddialara sosyal medya hesabından şu yanıtı vermişti:

Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan haberler var. Bunlarla ilgili bir, iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi diye düşünüyorum. Seçil'i hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. Bunun dışında bir durum da yok.