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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Celje - Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Celje - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Celje - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, turnuvadaki ikinci maçında Slovenya ekibi Celje ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçını kaybeden turuncu-lacivertliler, ilk galibiyetini almak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:35
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        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Slovenya'nın Celje takımına konuk oluyor.

        STAT: Celje Stadı

        HAKEM: Oleksii Derevinskyi (Ukrayna)

        SAAT: 19.45

        YAYIN: TRT 1

        Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Kucys, Matko

        Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Opoku, Ba, Duarte, Pelkas, Berat, Crespo, Figueiredo, Deniz, Piatek

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.

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        Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamıyor.

        CELJE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ RIERA

        Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörlüğünü, bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İspanyol Albert Riera yapıyor.

        Albert Riera, 2011-2014 yıllarında üç sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takım ile 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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