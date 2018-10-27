Celta Vigo - Eibar maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig maçında Celta Vigo ile Eibar, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Celta Vigo 10 puanla 13. sırada, Eibar 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eibar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 124 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Celta Vigo kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Eibar sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Celta Vigo son haftadaki Atletico Madrid müsabasında 3-0 yenildi.

Eibar ise Real Madrid karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Celta Vigo, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Eibar, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eibar 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ