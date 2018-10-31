Celta Vigo - Real Sociedad maçı istatistikleri

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Celta Vigo ile Real Sociedad, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:15. Ev sahibi Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 585 kodlu maçı oynayanlar; Celta Vigo galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Real Sociedad galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Celta Vigo son haftadaki Sevilla müsabasında 2-1 yenildi.

Real Sociedad ise Girona karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Celta Vigo, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Real Sociedad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Real Sociedad, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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