İHA

İskoçya temsilcisi Celtic, teknik direktörlük görevi için Brendan Rodgers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rodgers ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıklayan Celtic, 2016-2019 seneleri arasında da takımın başında bulunan Rodgers ile tekrar çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey İrlandalı teknik adam, kariyerinde 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Süper Kupa, 3 İskoç Ligi, 2 İskoçya Lig Kupası ve 2 de İskoç FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.