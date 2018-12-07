Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'i 128-100 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Boston Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ardından ağırladığı New York Knicks'i 128-100 yendi.

Sezonun 14'üncü galibiyetine ulaşan Celtics'te Kyrie Irving 22 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı, Al Horford 19 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 18'inci kez kaybeden Knicks'te Tim Hardaway Jr. 22 sayı, Emmanuel Mudiay 17 sayı ve 6 asistle takımının en skorer oyuncuları oldu. NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Boston Celtics-New York Knicks: 128-100

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 108-86

Utah Jazz-Houston Rockets: 118-91

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