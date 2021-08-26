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Bu yıl kültür sanatın nabzının atacağı Maltepe ve Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezleri eylül ayı boyunca ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturacak. 27 Ağustos Cuma Cem Adrian ile başlayacak olan "TİKTAK'la Park Et Seyret"in Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi konserleri; 28 Ağustos Cumartesi Buray, 1 Eylül Çarşamba Mor ve Ötesi ve 8 Eylül Çarşamba Gaye Su Akyol'la devam edecek. Ardından Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde 10 Eylül Cuma Mabel Matiz'le başlayacak olan konser serisinde; 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza sahne alacak.