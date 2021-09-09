Konserler arası reklam filmi! 0:00 / 0:00

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Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Belevi, gitarını alıp,, söylediği aşk şarkılarıyla alkış aldı. Güzel bir yaz sezonu yaşayan Cem Belevi, kışa hazır olduğunu belirtti.

Kış sezonu için Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere birçok şehirde turneye çıkmayı hazırlanan Belevi, önümüzdeki hafta da yeni reklam filmi için kamera karşısına geçecek.



Cem Beleci, geçen hafta çıkardığı sözü ve müziğinde kendi imzasını taşıyan "Melekti Sanki" adını verdiği şarkısıyla müzik listelerine hızlı giriş yaparak, hayranları tarafından tam not almıştı.