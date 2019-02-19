Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Film'leri 18 Ocak'ta Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6'sı 8 Şubat'ta ve Mahsun Kırmızgül'ün 'Mucize 2: Aşk'ı 1 Mart'ta gösterime girecekti. Ne var ki sinema salonlarının kampanyalı bilet uygulamasından dolayı Gökbakar, Yılmaz ve Kırmızıgül, filmlerinin gösterim tarihlerini ertelemişti.

Kampanyalı bilet uygulamasını sona erdiren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, 30 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ne var ki yeni sinema yasası çıkmadan önce satılan kampanyalı biletlerin tüketilmesi için sinema salonlarına 1 Temmuz'a kadar süre tanınmıştı.

Sonuç olarak 1 Temmuz'a kadar olan süreçte gösterime girecek olan filmler için kampanyalı bilet uygulamasının devam etmesi ve yapımcıların hasılatlarını net olarak görebileceği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yazılımın henüz işlevsel hale gelmemesi nedeniyle Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ile Mahsun Kırmızıgül, yeni filmlerinin gösterim tarihini yeni sezona erteledi.

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler'i ekimde, Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı kasımda ve Mahsun Kırmızıgül, 'Mucize 2: Aşk'ı aralıkta gösterime çıkaracak.









