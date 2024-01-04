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        Haberler Televizyon Cem Karaca'nın hikayesi: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmiyle tekrardan doğuyor

        Cem Karaca'nın hikayesi: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmiyle tekrardan doğuyor

        Cem Karaca'nın müzik dünyasındaki eşsiz varlığı, yakında beyaz perdede hayat bulacak. Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı film, Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olan sanatçının hayatına dair derinlemesine bir bakış sunacak. İşte sizin için, filme ve Cem Karaca'ya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:56
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        Vizyona girmesi için sayılı günler kalan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın mücadele dolu yaşam hikayesini, sanatını ve toplumsal etkileşimini anlatarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. İşte, Cem Karaca'nın hikayesi ve filmle ilgili detaylar...

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        CEM KARACA KİMDİR?

        Cem Karaca 5 Nisan 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca idi. Cem Karaca, lise yıllarında müziğe olan ilgisini keşfetti ve 1960'lı yılların ortalarında rock müziğin etkisiyle müzik kariyerine adım attı.

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        NEDEN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILDI?

        Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çekilen bir fotoğrafının gazetede, "Cem Karaca gizli hesaplar peşinde" başlığıyla yayınlanması sorun çıkardı. Bununla beraber, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 6 Ocak 1983'te vatandaşlıktan çıkarıldı. Başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmeyi tercih etmeyen sanatçı, Birleşmiş Milletlerin vatansızlar için sağladığı pasaportla hayatını sürdürdü.

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        ANADOLU ROCK MÜZİĞİ NEDİR?

        Anadolu Rock Müziği, Türkiye'de geleneksel Türk müziği öğeleri ile batı tarzı rock müziğin birleşiminden ortaya çıkan bir müzik türüdür. Ortaya çıkışı 1970'lerin ortalarına dayanır ve döneminin toplumsal olayları ve gençlik hareketleri bu türü etkiledi. Müziğin temsilcileri arasında Cem Karaca'nın yanı sıra Barış Manço, Erkin Koray ve Düş Sokağı Sakinleri gibi isimler bulunur.

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU

        ''Tamirci Çırağı, Namus Belası, Bu Son Olsun, Resimdeki Gözyaşları'' gibi birçok ünlü şarkısıyla bilinen, Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor.

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        FİLM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        25 Aralık 2023 tarihinde resmi fragmanı yayınlanan filmin, sinema izleyicileriyle buluşacağı tarih 26 Ocak 2024 cuma günü olacak.

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        FİLMİN OYUNCU KADROSU

        Ayla adlı filmle popülerleşen İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'yı canlandıracak başrol oyuncusudur.

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        Filmin bir diğer önemli karakterlerinden birisi olan Mehmet Karaca rolünü ise Fikret Kuşkan üstleniyor. Kuşkan, kendisi tiyatro sanatçısı olmasına rağmen oğlunun sanatla uğraşmasını istemeyen bir babayı canlandırıyor.

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        Filmde yer alan diğer oyuncular şu şekildedir: Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel.

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        FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

        Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği bu biyografik filmin senaristliğini Onur Böber ve Özden Uçar yaptı. Ayrıca film, Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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