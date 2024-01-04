Cem Karaca'nın hikayesi: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmiyle tekrardan doğuyor

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ANADOLU ROCK MÜZİĞİ NEDİR?

Anadolu Rock Müziği, Türkiye'de geleneksel Türk müziği öğeleri ile batı tarzı rock müziğin birleşiminden ortaya çıkan bir müzik türüdür. Ortaya çıkışı 1970'lerin ortalarına dayanır ve döneminin toplumsal olayları ve gençlik hareketleri bu türü etkiledi. Müziğin temsilcileri arasında Cem Karaca'nın yanı sıra Barış Manço, Erkin Koray ve Düş Sokağı Sakinleri gibi isimler bulunur.