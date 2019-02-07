Cem Özer 2. Sayfa programına bağlanarak konuyla ilgili şunları söyledi:



Ben çok üzülüyorum. Artık bu konuda gerçekten konuşmak dahi istemiyorum. Hastane masraflarını çatır çatır alacağım. İyi yüreklilik, temiz kalplilik bu ülkede salaklıkla eş değer tutuluyor.



FATİH AKSOY VE ABDULLAH OĞUZ'DAN HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİM



40 bin TL Sinan Çetin'i fakirleştirecek olsa ben zaten derdine düşmem. Ben Abdullah Oğuz'un setinde rahatsızlandım. Ondan hiçbir şey talep etmedim.



Fatih Aksoy'un setinde balkondan düştüm. Atar damarım patladı. Ben gidip Fatih Aksoy'dan bir şey talep etmedim."