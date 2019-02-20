Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti

Giriş: 20.02.2019 - 08:05 | Güncelleme:  

Oyuncu Cem Özer, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Osman Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti. Özer, o anları takipçileriyle paylaştı

  • 1Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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    Oyuncu Cem Özer, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Osman Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti. 

  • 2Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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    "DELİKANLILIĞA İLK ADIM"

    Paylaşımına "El ele delikanlılığa ilk adım" notu düşen Özer, "Nejat bebekti, onun ilk saç tıraşını ben yapmıştım. Şimdi 14 yaşına yaklaştı. Şimdi Nejat'ın ilk sakal tıraşı babasıyla beraber olacak. Çünkü sakalları çıkmaya başladı. Onları kesmeyi öğrenmesi lazım, uygulamalı bir şekilde..." ifadelerini kullandı. 

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    İşte o anlar...

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  • 32Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 33Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 34Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 35Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 36Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 37Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 38Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 39Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 42Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 43Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 44Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 45Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 46Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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  • 47Cem Özer oğlu Nejat'a sakal tıraşı olmayı öğretti - Magazin haberleri
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