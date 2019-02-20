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"DELİKANLILIĞA İLK ADIM"

Paylaşımına "El ele delikanlılığa ilk adım" notu düşen Özer, "Nejat bebekti, onun ilk saç tıraşını ben yapmıştım. Şimdi 14 yaşına yaklaştı. Şimdi Nejat'ın ilk sakal tıraşı babasıyla beraber olacak. Çünkü sakalları çıkmaya başladı. Onları kesmeyi öğrenmesi lazım, uygulamalı bir şekilde..." ifadelerini kullandı.