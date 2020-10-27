Cem ve Yağız Belçika’da milli marşımızı dinletti

Spa Francorchamps Pisti’nde yağışlı ve değişken hava koşulları alınması gereken kararları bir hayli zorlaştırdı. Deneyimli BOM ekibi test seanslarından itibaren aldığı doğru karar ve stratejiler ile tam bir takım ruhu sergilerken, Brüksel Başkonsolosu Sayın Umut Deniz’in ziyareti de pilotlara moral oldu.

GT4 European Series beşinci ayak yarışlarında pistlere yeniden dönen deneyimli pilot Fatih Ayhan, direksiyonu İbrahim Okyay ile paylaştı. Fatih Ayhan uzun bir aradan sonra Cuma günü gerçekleşen ilk yarışta start aldı ve çıkarttığı istikrarlı performans ile pit stopta direksiyonu İbrahim Okyay’a devretti. A-M kategorisinde üçüncü olarak finiş gören ekip, BOM’un bu sezon aldığı onuncu podyum derecesine imza attı ve takımlar şampiyonası için önemli puanlar alarak podyumda bayrağımızı dalgalandırdı.

Cumartesi günü gerçekleşen ikinci yarışa çok iyi başlayan ve ikinci durumda iken önünde spin atan araçla temas eden İbrahim Okyay pite girmek ve aldığı hasar sebebiyle yarışı terk etmek zorunda kaldı.

Aynı yarışta attığı başarılı sıralama turları ile grubunda ikinci, genel klasmanda altıncı olarak start alan Yağız Gedik ve yarışın ikinci yarısında direksiyona geçerek yüksek temposu ile dikkat çeken Cem Bölükbaşı damalı bayrağın altından Pro-Am kategorisinde birinci olarak geçti. İki genç pilot bu sezon kazandıkları ikinci zafer ile Belçika’da marşımızı dinletti. BMW M Customer Racing’in tebriklerini de alan BOM ekibi, BMW’nin global sitesinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Serinin Pro-Am kategorisinde 3 puan farkla üçüncü durumda olan Cem ve Yağız, 13-15 Kasım tarihlerinde Fransa-Paul Ricard’da gerçekleşecek olan serinin son ayağına grup ikinciliğini hedefleyerek çıkacak. 4. sıradaki İbrahim Okyay’ın hedefi ise üçüncülüğe yükselmek olacak.