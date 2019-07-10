Cem Yılmaz'a tokat üstüne tokat

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' adını verdiği yeni filminde aynı seansta, beyazperdeye 2 film yansıtacak. Biri '2 Arada', diğeri 'Kaçamak'..

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği, başrolünde yer aldığı ve NuLook Production ile ortak yapımcısı olduğu 'Karakomik Filmler' gösterime 18 Ekim'de girecek.

Cem Yılmaz, başrollerini Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran ile paylaştığı '2 Arada'da tokat üstüne tokat yedi. '2 Arada', arabalı feribotta çalışan 'Ayzek'in yaşadıklarını hikâye ediniyor.