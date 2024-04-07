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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, açıkladı: Aylık 38.80 TL - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz, açıkladı: Aylık 38.80 TL

        Cem Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğu açıklaması bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Aylık 38.80 TL olan abonelik ücreti, sosyal medyada tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:10
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        Cem Yılmaz açıkladı
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        Cem Yılmaz'a X hesabına ulaşmak artık paralı...

        Cem Yılmaz, bulunduğu paylaşımda; "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" dedi.

        Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL

        Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.

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        #cem yılmaz
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