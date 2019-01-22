Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok

Giriş: 22.01.2019 - 12:34 | Güncelleme:  

Defne Samyeli ile aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yılmaz, "Benim dandik bir filmim yok" dedi

  • 1Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. İşte Yılmaz'ın o konuşmaları:

  • 2Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    "ŞAHANE BİR İŞ ÇIKARDIM"

    Murat Soner adlı Youtuber 'Karakomik Filmler tutmaz' dedi katılıyor musun?

    Katılıyorum... 4 tane çok güzel hikaye bu Karakomik Filmler... Ben, sevdiklerim, fikrine değer verdiğim çok kişi filmleri çok beğendi! Doğrusu ben de şahane bir iş çıktığını düşünüyorum. Bu yavrucak da fikrini söylemiş ne yapsın. Onun da fikri var.

  • 3Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Cem abi sıkıştım, bir 5 bin TL ateşler misin? Başının, gözünün sadakası olsun.

    5000 lira atmam!

  • 4Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    "İSTANBUL'DA ÖYLE BİR RAKAMA BİLET YOK"

    392 TL'ye yeni gösteriye bilet alıp kurban bayramında kavurmayı es mi geçsek ne yapsak?

    İstanbul'da öyle bir rakama bilet yok, abarttın.

  • 5Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Netflix veya benzeri bir platformda komedi dizisi teklifi gelse düşünür müsün?

    Düşünürüm... IBAN; 1000333444000244

  • 6Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    "OKAN BAYÜLGEN İLE NEDEN KAVGALI OLAYIM?"

    Okan Bayülgen'le kavgalı mısınız?

    Yok lan, niye kavgalı olayım. 

  • 7Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Gürgen Öz gibi bir isme neden hiç yer vermedin filmlerinde? Gayet komik ve iyi bir oyuncu. Bir filminde dene, seveni de çoktur.

    Hokkabaz 2006

  • 8Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Stand up'larının filmlerinden çok daha güzel olduğunu sen de kabul ediyor musun?

    Yok hiç farkında değilim ne yaptığımı. Öyle rastgele yapıyorum.

  • 9Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Abi yıllar sonra seni izdivaç programı sunarken görür müyüz? Ne de güzel olur.

    Hayal dünyası...

  • 10Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    "BENİM DANDİK BİR FİLMİM YOK"

    Kabul ediyorsun yani... Sanat filmi onlar, sanat filmi dandik olur diye savunabilirsin kendini.

    Benim dandik bir filmim yok. Bunu sen de biliyorsun çocuk adam.

  • 11Cem Yılmaz: Benim dandik bir filmim yok - Magazin haberleri
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    Gider ayak senden bir Fenerbahçe yorumu alalım. Ne olacak bizim bu takım?

    Futbolla ilgim az kardeş... Bilmiyorum o bölümü.

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