Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. İşte Yılmaz'ın o konuşmaları:
"ŞAHANE BİR İŞ ÇIKARDIM"
Murat Soner adlı Youtuber 'Karakomik Filmler tutmaz' dedi katılıyor musun?
Katılıyorum... 4 tane çok güzel hikaye bu Karakomik Filmler... Ben, sevdiklerim, fikrine değer verdiğim çok kişi filmleri çok beğendi! Doğrusu ben de şahane bir iş çıktığını düşünüyorum. Bu yavrucak da fikrini söylemiş ne yapsın. Onun da fikri var.
Cem abi sıkıştım, bir 5 bin TL ateşler misin? Başının, gözünün sadakası olsun.
5000 lira atmam!
"İSTANBUL'DA ÖYLE BİR RAKAMA BİLET YOK"
392 TL'ye yeni gösteriye bilet alıp kurban bayramında kavurmayı es mi geçsek ne yapsak?
İstanbul'da öyle bir rakama bilet yok, abarttın.
Netflix veya benzeri bir platformda komedi dizisi teklifi gelse düşünür müsün?
Düşünürüm... IBAN; 1000333444000244
"OKAN BAYÜLGEN İLE NEDEN KAVGALI OLAYIM?"
Okan Bayülgen'le kavgalı mısınız?
Yok lan, niye kavgalı olayım.
Gürgen Öz gibi bir isme neden hiç yer vermedin filmlerinde? Gayet komik ve iyi bir oyuncu. Bir filminde dene, seveni de çoktur.
Hokkabaz 2006
Stand up'larının filmlerinden çok daha güzel olduğunu sen de kabul ediyor musun?
Yok hiç farkında değilim ne yaptığımı. Öyle rastgele yapıyorum.
Abi yıllar sonra seni izdivaç programı sunarken görür müyüz? Ne de güzel olur.
Hayal dünyası...
"BENİM DANDİK BİR FİLMİM YOK"
Kabul ediyorsun yani... Sanat filmi onlar, sanat filmi dandik olur diye savunabilirsin kendini.
Benim dandik bir filmim yok. Bunu sen de biliyorsun çocuk adam.
Gider ayak senden bir Fenerbahçe yorumu alalım. Ne olacak bizim bu takım?
Futbolla ilgim az kardeş... Bilmiyorum o bölümü.
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