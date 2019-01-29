Cem Yılmaz'dan "İyilik yaptım, göstereyim" eleştirisine yanıt!

Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye bağışladı. Piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtını verdi