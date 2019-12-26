Komedyen Cem Yılmaz, dün akşam gerçekleştireceği Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi öncesi rahatsızlandı.

Gösteri iptal edilirken Yılmaz, hastaneden hastaneden paylaştığı videoda, "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı ama yine de Bostancı'dayım. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelenecek galiba ama her şey yolunda, iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim, merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Komedyen bugün de bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Dün geçirdiğim ani rahatsızlık dolasıyla sahneye çıkamadım. Çok üzüldüm... Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok tesekkür ederim. Şimdi iyiyim" dedi.