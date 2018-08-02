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Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.