1 | 33

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü Komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla güdemden düşmeyen Defne Samyeli, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Elinde poşetlerle aracından inen Samyeli, gazetecileri görünce, "Bir işim vardı, onu halletmeye geldim. Kolay gelsin" dedi. Muhabirlerin evlilikle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla bulunduğu yerden uzaklaştı.