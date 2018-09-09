Cem Yılmaz: Kemal’e mikrofon uzatmayın!

Cem Yılmaz, ‘Karakomik Filmler’in Bodrum çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döner dönmez eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le buluştu. Kendisine uzatılan mikrofonları geri çeviren Yılmaz, “Kemal 7 yaşında ve ona mikrofon uzatılmasını istemiyorum” dedi