Cem Yılmaz: Sana Fedon'u veririm

51 yaşındaki Cem Yılmaz, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyip bu sefer Fedon'a yöneldi.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinin bir fotoğrafını paylaşıp; "5 yıl ver bana, sana Fedon'u veririm" ifadelerini kullandı.