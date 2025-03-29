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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah, açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden açıklama

        Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:52
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        Ünlü isimlerden açıklama
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        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yarın bayram!Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu. Hani 'işini yap, bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15 - 20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim Ramazan da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrepe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim. Maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bir daha bakacağız diyor 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dâhil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.

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        Sezen Aksu

        Müzisyen Sezen Aksu, resmi web sitesinden; "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…" açıklamasını yaptı.

        Beren Saat

        Oyuncu Beren Saat ise "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" mesajımı yayımladı.

        Farah Zeynep Abdullah

        Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise; CHP İletişim sayfasının Pikaçu ile ilgili yaptığı espriye tepki gösterdi.

        Oyuncu; "Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız" dedi.

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        #cem yılmaz
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