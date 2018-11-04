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Gazetecilerle yaptığı son birkaç röportajda şarkı söyleyen Yılmaz, “Bu sefer hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?” diye soran muhabire, "Unut sevme beni, bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran, gözyaşı dolu" diye nakarat yaptı.