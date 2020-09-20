Cem Yılmaz: Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosCem Yılmaz: Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Cem Yılmaz: Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sahnede çekilen bir karesini yayınlayan Yılmaz'ın gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü

Cem Yılmaz
HABERTURK.COM

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, sahnede çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi . Bu pandemi şartlarında destek veren tüm seyircime, tedbirleri alan, kurallara riayet eden herkese bin teşekkür... Ümidim; konser organizasyonlarının da biran evvel kontrollü bir şekilde başlaması...

Cem Yılmaz'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Gönderi, kısa sürede 129 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

"ONLAR BAZI ÜNLÜLER, BİZ NORMAL İNSANLARIZ"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıkmıştı.

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aleyna Tilki'den asansör pozu - Magazin haberleri
FİSKOSAleyna'dan asansör pozu
Yasemin Özilhan: Yaz sonu - Magazin haberleri
FİSKOS'Yaz sonu'
İlayda Akdoğan: Şimdi geri dönme zamanı - Magazin haberleri
FİSKOS"Şimdi geri dönme zamanı"
Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"
Aslı Bekiroğlu: Henüz evlilik teklifi almadım - Magazin haberleri
FİSKOS"Henüz evlilik teklifi almadım"
Ashley Tisdale-Christopher French çiftinden müjdeli haber - Magazin haberleri
FİSKOSMüjdeli haber
Kuaförüm Sensin'de 'boya' günü!
FİSKOSKuaförüm Sensin'de 'boya' günü!
Pelin Akil ile Anıl Altan'dan aile pozu - Magazin haberleri
FİSKOSAile pozu
Aleyna Tilki'den yabancı şarkı sürprizi - Magazin haberleri
FİSKOSAleyna Tilki'den yabancı şarkı sürprizi
Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması - Magazin haberleri
FİSKOS"Özkan'ın durumu gayet iyi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X