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Birbirinden bağımsız iki farklı senaryoya sahip olan filmlerin çekimleri eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Her iki filmde de farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkacak olan oyuncular ve teknik ekip, İstanbul ve Bodrum’da çekimlere devam edecek.